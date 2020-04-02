Milli Dayanışma Kampanyası’nda 846 milyon lira toplandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası’nda şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Mart’taki ‘Millete Sesleniş’ konuşmasında corona virüsüyle mücadelede kullanılmak üzere bağış kampanyası başlatıldığını duyurmuş, ilk bağışı yedi maaşını vererek kendisi yapmıştı

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Kampanyaya birçok kurum katılırken, 10 lira değerinde 2 milyon 118 bin 107 SMS atıldı. Kampanyada son durumun aktarıldığı ‘bizbizeyeteriz.gov.tr’ sitesinde, en çok bağış yapan kurumlar yer aldı.

Merkez Bankası, 100 milyon lirayla en yüksek bağışı yaparken, bankayı 62 milyon 300 bin lirayla Ziraat Finans Grubu, 56 milyon lirayla Halkbank izledi.