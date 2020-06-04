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Milletvekilliği düşürülen HDP’li Güven ve Farisoğulları gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Farisoğulları, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dokuz yıl, Güven ise yine aynı suçtan yargılandığı davada altı yıl üç ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Farisoğulları ve Güven’e yargılandıkları davada verilen cezalar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nce onanmıştı.

Bugün Meclis’te kesinleşmiş cezalara ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak Güven ve Farisoğulları’nın vekilliği düşürülmüştü.

Yakalama kararı Diyarbakır başsavcılığınca çıkarıldı. Kararın ardından Farisoğulları, Diyarbakır’dan Ankara’ya giderken gözaltına alındığını Twitter’dan bildirdi.

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Güven de gözaltına alındığını Twitter’dan duyurdu.

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