Milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden HDP’li vekillere polis engeli

#SiyaseteDarbeVar



Halk iradesine Meclis'te de sokakta da tahammül edemiyorlar. Bu saldırılar ancak ve ancak bizim mücadele azmimizi ve kararlılığımızı biler. Bizler kazanmaya devam edeceğiz, iktidar kaybetmeye devam edecek! pic.twitter.com/ig4CR4bL8q