Milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden HDP’li vekillere polis engeli

HDP bugün Ankara’da düzenlediği yürüyüşle üç milletvekilinin tutuklanmasını protesto etti. Kızılay’daki Güvenpark’a yürümek isteyen vekillere polis izin vermedi.
Milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları gece yarısı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
HDP milletvekilleri bir açıklama yaptı. Milletvekillerinin üzerinde “Darbe Var” yazılı dövizleri taşıdığı, TBMM’de yapılan açıklamada konuşan HDP Grup Başkavekili Meral Danış Beştaş, “4 Kasım 2017’de başlayan darbe 27. Dönem’de de devam ediyor” dedi.
Açıklamanın ardından HDP Milletvekilleri Kızılay Güvenpark’a yürümeye başladı.
Polis, Güvenpark girişinde milletvekillerini darp etti. Basın mensuplarının uzaklaştırılmaya çalışıldığı Güvenpark girişinde milletvekillerinin taşıdığı pankartlar polis tarafından parçalandı.