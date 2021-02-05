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Yaramazlara biraz batar!

Milletvekili Ahmet Şık’a ‘suç işlemeye tahrik’ soruşturması

Ankara başsavcılığı, bağımsız İstanbul milletvekili Ahmet Şık hakkında ‘suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında Şık’ın Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sonrası “Bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın” çağrısında bulunduğuna dair haberler yer aldığı belirtildi.

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Açıklamada şöyle dendi: “Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 27’nci Dönem Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık hakkında TCK 214’üncü maddesi kapsamında ‘suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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