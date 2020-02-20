Millet Kütüphanesi’ni açan Erdoğan: İstanbullular üzülmesin, Rami Kışlası’nda benzerini inşa ediyoruz

Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Kütüphanesi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Burası İstanbul’u kıskandıracak bir kütüphane olacak. Ama İstanbullular da üzülmesin, Rami Kışlası’nda Millet Kütüphanesi’nin benzerini inşa ediyoruz” dedi.

“Nerede bir savaş medeniyet yıkımı varsa ilk hedef kütüphaneler olmuştur” diyen Erdoğan, kütüphaneye gidenlere çay, kahve, simit ve kek ikram edileceğini söyledi.

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Kütüphanenin açılışıyla külliyenin tamamlandığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: “Sanat erbabımızı eserlerini ve isimlerini yaşatmak üzere buraya bağışta bulunmaya davet ediyorum. İnşallah gençlerimiz hakiki bir dost olan kitapla bağlarını güçlendirecek.”

‘Hatt-ı Hümayun’ ve ‘Yazma Seçki Eserler’ sergilerinin açıldığını da duyuran Erdoğan, gençlerin ders kitaplarında adlarını öğrendikleri kitapları görebileceklerini söyledi. Erdoğan, ‘Yazma Seçki Eserler’ sergisinde Türkçe ilk sözlük kabul edilen Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divan-ü Lügati’t Türk’ adlı eseriyle 800 yıllık bir satranç kitabının dahil olduğunu söyledi.

Açılışa Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de katıldı.

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125 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphanenin yedi gün 24 saat, aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap bulunuyor.