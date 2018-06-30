‘Millet kıraathanesi’nden izlenimler: İlgi yoğun, koli koli kek getiriliyor

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vaadi üzerine açılan ‘millet kıraathanesi’ boş kalmıyor. Öyle ki kıraathaneye sıklıkla kek kolisi geliyor.

Geçen günlerde açılan kıraathane, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait bilgi evinden dönüştürülmüş.

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Kıraathaneden izlenimlerini kaleme alan Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan, kıraathanenin kahvehaneden çok kütüphaneyi andırdığını belirtti.

Kıraathanede kent kültüründen Rus klasiklerine kadar çok sayıda kitap var.

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Burada kek ve çay ücretsiz. İlginin yoğun olması nedeniyle kıraathaneye sıklıkla kek ve su kolileri getiriliyor. Gelenlerin çoğunluğu öğrenci.

‘İkramların amacı dışarı çıkmayı önlemek’

Kıraathane sorumlusu Metin Budak, Erdoğan’ın 7 Haziran’daki konuşmasından sonra kıraathanenin açıldığını belirterek her yaş grubundan gelip gidenlerin olduğunu, kitap okuduklarını dile getirdi.

Budak, şunları anlattı: “Kitapların sayfalarını çevirirken çay ve kahve yudumlamaktalar. Çay, kahve, kapalı su ve kek ikramlarımız. İkramlarımızın amacı vatandaşların yemek veya su ihtiyacını karşılamak için dışarı çıkmamaları. Bütün ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyoruz.”

‘Ortam serin, çay da var…’

Lise öğrencisi Saime Dere, saat 08.00’den saat 17.00’ye kadar kıraathanede bulunduğunu belirterek “Evde çalışmaktansa burada çalışmak daha iyi” diye konuştu.

Elif Balcı ise şunları kaydetti: “İlk kez geliyorum ama memnun kaldım. Daha yeni bu hale geldi. Çalışma ortamı çok iyi. Öğrenciyim. Çalışmak için çok muazzam ortam. Gençleri doyurabilecek kıvamda. Ortam serin, çay da veriyorlar… Güzel yani… Beğendim, sürekli geleceğim.”