‘Millet kıraathanesi’ Manisa’da açıldı: Belediye imkanlarıyla çay, kahve, kek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim vaatlerinden ‘millet kıraathanesi’ Manisa’da açıldı.

Erdoğan, ‘millet kıraathaneleri’nde halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yse Erdoğan’a yüklenirken, “Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş” demişti.

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Yunusemre belediyesi tarafından açılan ‘millet kıraathanesi’ kitaplarla doldurulurken, AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çerçi kıraathaneye gelen kişilerin kitap okuyup çay ve kek ikramından faydalanabileceğini söyledi.

Kaynak Mahallesi’ndeki tek katlı bir binada açılan kıraathaneye kitaplar, dinlenme alanları ve bilgisayarlar konuldu.

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Kıraathanenin içini gezen vatandaşlar, burada kitap okuyup rahatça çay içebileceklerini söyledi.

74 yaşındaki Hüseyin Pala, daha önce böyle bir kıraathaneyle karşılaşmadığını belirterek, “Çok güzel bir yer olmuş. Gençler burada kitap okuyabilirler. Ben de her zaman buraya gelirim. Kahveye gidemeyen gençler dışarda dolaşıyor, böyle bir yerde vakit geçirebilirler” dedi.

‘Osmanlı kültürü yaşayacak’

AKP’li başkan Çerçi de, Erdoğan’ın ‘millet kıraathanesi’ projesini açıkladığında muhalefet tarafından çok eleştirildiğini belirterek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımızın derdi Türk gençliğinin bilgiyle, kültürle donanmasıdır. Halkımızın kahvede otururken bile dağarcığına bir şeyler ilave etmesidir. Cumhurbaşkanımızın arzusu zamanın boşa geçirilmemesidir.”

Binayı restore edip kıraathaneye dönüştürdüklerini ifade eden Çerçi, millet kıraathanesinde e-kütüphanenin de bulunduğunu söyledi.

Millet kıraathanesinin gündüz açık olacağını, talep olması halinde gece de hizmet vereceğini dile getiren Çerçi, kendisinin de kitap bağışladığını belirtere kitap sayısının artırılacağını söyledi.