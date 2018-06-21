‘Millet ittifakı’nın yol haritası: Biten OHAL, ‘kuvvetler ayrılığı’, Meclis denetimi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi’nin oluşturduğu ‘millet ittifakı’ bir tutum belgesi yayımlayarak, 24 Haziran seçimlerinde TBMM’de çoğunluğun kendileri tarafından elde edilmesi halinde OHAL’in derhal kaldırması ile ‘kuvvetler ayrılığı’ ve çoğulcu demokrasiye dayalı siyasal zemin oluşturulacağı vaadinde bulundu.

Partilerin temsilcileri tarafından açıklanan tutum belgesinde millet ittifakının, daha önce açıklanmış olan ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda ‘büyük bir uyum içinde’ olduğu belirtildi.

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Belgede, Meclis çoğunluğu ve seçilecek cumhurbaşkanı adayı ile ‘tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkenin siyasal sistemini yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa etme’ kararlılığında olunduğu kaydedildi.

Dört parti ayrıca bu inşa sürecinde cumhurbaşkanlığı yetkilerinin ‘kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve Meclis denetimi’ esasına göre kullanılmasını sağlayacağını da ifade ederek, hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlama, OHAL’i derhal kaldırma vaadinde bulundu.

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‘Terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele’ vurgusu da yapılan belgede şöyle denildi: “Kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması, başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlar ve kurumlar tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini de hayata geçirme kararlılığındayız.”