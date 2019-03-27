‘Millet ittifakı’nın pankartını çizen kadına ‘mala zarar verme’den işlem

Erzincan’da ‘millet ittifakı’nın pankartlarına kalemle zarar veren 63 yaşındaki kadına ‘seçim kanununa muhalefet’ ve ‘mala zarar verme’den işlem uygulandı.

Fotoğraf: DHA

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre yaşlı bir kadın, bugün Cumhuriyet Meydanı’nda CHP ile İYİ Parti’nin afişlerine zarar verdi. Kadın, çevredekilerin ikazlarına rağmen elindeki kalemle afişleri çizmeye devam etti.

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DHA’nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine giden polis, 63 yaşındaki G.Ö.’yü gözaltına alarak karakola götürdü. Kadına ‘298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a muhalefet’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adli işlem uygulandı. G.Ö. daha sonra serbest bırakıldı.

Valiliğin açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: “İlimiz merkez Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan siyasi partilerden bazılarına ait pankartları keçeli kalem ile boyamak ve pankarta kalem batırmak suretiyle zarar veren Erzincan 1956 doğumlu G.Ö. isimli şahıs şikayet üzerine yakalanmıştır. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıs hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefetten ve mala zarar verme suçundan adli işlem başlatılmıştır.”