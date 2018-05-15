‘Millet ittifakı’ndan sonra dört partinin ‘sandık ittifakı’ da yolda

‘Millet ittifakı’yla seçime girecek olan CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti, İzmir’de de sandık ittifakı kararı aldı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç’ün çağrısıyla CHP il başkanı Deniz Yücel, Demokrat Parti il başkan vekili Ahmet Nedim Turbil ve Saadet Partisi il başkan vekili Mustafa Erduran ile partililer bir otelde toplandı.

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Partililerin görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede seçim sırasında sandık güvenliğinin sağlanması noktasında alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar üzerinde görüşler paylaşıldı. Kararların hızlı hayata geçirilmesi ve iletişimin sağlanması için koordinatör atandığı belirtildi.

‘Oy çaldırmayacağız’

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, merkezde ya da köylerde bir tane oy çaldırmayacaklarını, kararlı bir ekipleri olduğunu söyledi.

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CHP İl Başkanı Deniz Yücel, demokrasi mücadelesi verdiklerini belirterek “Hukuk kurullarıyla seçim gerçekleşmesi, halkın iradesinin sandığa yansıması için gerekli önlemler alınacaktır. Partiler gerekli desteği birbirine verecektir” dedi.

Saadet Partisi il başkan vekili Mustafa Erduran, “Acaba sandığa attığımız oylar, milli irademiz sandığa yansıdı mı, yoksa oylarımız çalındı mı?” gibi bir tedirginliğin olduğunu kaydetti.

Erduran “Buradaki gelişmeyi 81 il başkanımıza da bildirip karar aldırabilirsek hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Demokrat Parti il başkan vekili Ahmet Nedim Turbil de kararlarını tüm Türkiye’ye yaymak istediklerini söyledi.