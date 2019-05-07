‘Millet ittifakı’nda strateji arayışı: Akşener ‘sine-i millet’ önerdi

YSK’nın yedi üyesinin İstanbul belediye başkanlığı seçimini yenileme kararı vermesi üzerine ‘millet ittifakı’ ortakları CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kurmayları arasında izlenecek stratejiye ilişkin görüş alışverişi başladı.

Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün gece ilk olarak İstanbul seçimlerinde CHP’ye destek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i aradı. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran’da ittifak çatısı altına giren ancak bu seçime bağımsız katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüş alışverişinde bulundu.

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Durumu değerlendirmek üzere CHP’nin Parti Meclisi bir toplantı yaparak izlenecek stratejiyi değerlendirecek.

Bu arada Cumhuriyet’ten Seda Güneysu’nun haberine göre Akşener’den CHP’ye şu mesajın gittiği belirtildi: “İYİ Parti’nin İmamoğlu’na desteği sürecektir. Ancak CHP’nin alacağı karar beklenmelidir. CHP’ye açık teklifimiz şudur: Madem YSK ‘tam kanunsuzluk’ gerekçesiyle seçimi yenileme kararı aldı. Bu karar tüm Türkiye’deki sandık kurulları için de geçerlidir. Öyleyse bu durum tüm Türkiye’de seçimlerin iptalini gerektirir. YSK’nin aldığı bu karar 24 Haziran için de ‘tam kanunsuzluk’ durumu oluşturur. Dolayısıyla madem İstanbul seçimleri iptal oldu. 24 Haziran’da yapılan genel ve 31 Mart’ta yapılan yerel seçimleri yeniden yapalım. Eğer bu çağrımız kabul edilmezse CHP ile birlikte sine-i millete dönelim.”

Sine-i millet (milletin sinesine dönmek) kavramı Türk siyaset geleneğinde milletvekilliği, belediye başkanlığı gibi makamların bırakılması ya da seçimlerin boykot edilmesi anlamında kullanılıyor.