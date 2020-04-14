‘Millet bahçesi’ yapılmak istenen Salda Gölü’ne iş makineleri girdi

Çevre düzenleme ve millet bahçesi projesi kapsamına alınan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne iş makineleri girdi.

Fotoğraf: Twitter

Corona virüsü salgını nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı Salda Gölü’nde başlatılan inşaat çalışmasına ilk tepki, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’dan geldi.

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Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP’li Göker, “Corona salgınını gerekçe göstererek ziyarete kapatılan, doğallığına dokunmayacağız dedikleri Salda Gölü’nde iş makinaları ile katletmeye başladılar” açıklamasını yaptı.

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‘Cinayet işleniyor’

300 bin metrekarelik alanda beyaz kumlarının iş makinalarıyla taşınmaya başladığını söyleyen CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “Kamyonlarla, iş makinalarıyla girdiğiniz o beyaz kumlar, tarihi 3.7 milyar yıl öncesine dayanan, canlı organizmalar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Saray’ın ‘Millet Bahçesi’ emrini yerine getirmek için cinayet işliyor.”

“Çıplak ayakla dahi basılmaması gereken Salda’nın beyaz kumlarında hafriyat kamyonlarının ne işi var” diye soran Karaca, “Doğal sit alanı statüsü taşıyan alanda, o güzelim beyaz kumlarda inşaat faaliyetinde bulunuluyor. 1. Derece Doğal Sit alanında ne inşaat yapabilirsiniz, ne kum alabilirsiniz, ne de buralara hafriyat boşaltabilirsiniz” uyarısında bulundu.

‘Salda Gölü’nün doğal güzelliğini koruyacağız’

Beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü’ne yapılması planlanan millet bahçesi projesine dair geçtiğimiz yıl temmuz ayında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu açıklamayı yapmıştı: “Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü’nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz.”