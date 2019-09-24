‘Millet bahçesi’ yapılmak istenen Salda Gölü’ne 25 yıl sonra kara leylekler geldi

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Türkiye’nin üçüncü en derin gölü olan ve beyaz kumu dolayısıyla ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak tanımlanan Salda Gölü’ne, 25 yıl sonra kara leylekler geldi. Kayadibi mevkisindeki yuvada üç yetişkin ve bir yavru kara leylek, bilim insanlarınca takibe alındı.

Fotoğraf: DHA

Göl, son dönemde TOKİ’nin bölgeye ‘millet bahçesi’ yapmak için ihale düzenlemesiyle gündeme gelmişti. Gölün doğal dengesini bozacağı savunulan proje davalık olmuştu.

Reklam

Dünyada sayıları 10- 15 bin çift olduğu tahmin edilen, ormanlık alanlar, nehir kollarının orman kıyılarındaki sulaklar, yarı bataklık alanlarla tatlı su kaynakları yakınlarında yayılış gösteren kara leyleklerin uzun yıllar sonra Salda Gölü’ne gelmesi, bölgenin önemli doğal alan olduğunun göstergesi olarak açıklandı.

‘Uygun yaşama şartları var’

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Dr. Yasin Ünal, Türkiye’ye gelen göçmen kara leyleklerin bir kısmının Anadolu’da ürediğini, bir kısmının ise İstanbul üzerinden Avrupa’ya geçtiğini belirtti. Sonbaharda ise Afrika’ya tersine göç ettiklerini söyleyen Dr. Ünal, “Ülkemizde az sayıda alanda kışlama kayıtları var” dedi.

Salda Gölü’nün, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme gibi hayati gereksinimlerini karşılayabileceği uygun yaşama şartlarına sahip olduğunu vurgulayan Dr. Ünal, kara leyleklerin 25 yıl sonra bölgeye gelmelerinin de bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Reklam

‘Kara leylekler mutlaka korunmalı’

Salda Gölü Kayadibi mevkisindeki kayalık habitatta, tek yuvada üç yetişkin ve bir yavru kara leylek tespit ettiklerini kaydeden Dr. Ünal, “Bunları izlemeye aldık. Kayadibi mevkisinde yuvalanan bu leyleklerin, Salda Gölü civarındaki habitatlarda beslendiklerini belirledik” dedi.

Bu konaklamanın Salda Gölü için önemli veri olduğunu belirten Dr. Ünal, “Yapılan araştırmalarda son 20 yılda kara leylek popülasyonunda önemli düşüş görüldüğü ve bu nedenle özellikle kara leyleklerin ülkemizde ve dünyada mutlaka korunması gerekiyor” dedi.



