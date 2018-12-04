Millet bahçeleri: Halka açık, şeffaf ihaleye kapalı

AKP’nin seçim vaadi olarak planlanan ‘millet bahçesi’ projeleri, afet gibi acil gereklilik arz eden durumlar için yasaya konmuş kapalı usulde ihale yöntemiyle dikkat çekiyor.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Tunceli’deki Atatürk Mahallesi’nde yapılan millet bahçesi ihalesi 9 Ekim’de açıldı. İhale, Kamu İhale Yasası’nın 21/B düzenlemesinde tarif edilen usulle, yani kapalı pazarlık yöntemiyle gerçekleşti.

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Kapalı ihalede belediyenin seçtiği iki firma teklif verdi. 15 Ekim’de, Tunceli merkezli An-Fa İnşaat ile 1 milyon 694 bin liralık sözleşme imzalandı. Yasaya göre bu ihale usulünün işlemesi için ‘doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi’ gibi gelişmelerin yaşanması gerekiyor.

Pazarlık usulünün tercih edildiği bazı illerde ise durum şöyle:

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Diyarbakır 201 bine pazarlık ettiler

Diyarbakır’da TOKİ, Yenişehir ilçesinde yapılacak millet bahçesinin peyzaj projesinin hazırlanması için pazarlık usulü ihaleye çıktı. İhaleyi 201 bin TL bedelle İstanbul firması Zeo Mimarlık kazandı. İhale sonucu sözleşme 19 Eylül’de imzalandı.

Trabzon: Bedel 200 bin 770

Trabzon’daki bahçenin peyzaj projesinin hazırlanması için 10 Ekim’de gerçekleşen ihaleyi Ankara firması YYK Mimarlık 200 bin 750 TL bedelle kazandı.

Meram’da pazarlık Rabia Spor Merkezi’nde

Konya Meram’da yapılması planlanan millet kıraathanesi için Mehmet Vehbi Mahallesi’nde bulunan Rabia Spor Merkezi’nin zemin katı tercih edildi. Bu ihale için de pazarlık usulü benimsendiği için ayrıntılar gizlendi. Ancak ihale dosyasında Ankaralı bir firmanın 224 bin 750 TL bedelle ihaleyi kazandığı görüldü.

Gaziantep: Bedel 2118 bin 560

Gaziantep büyükşehir belediyesi ise Gazikent’teki Şehit Adem Yavuz Parkı’ndaki millet kıraathanesini donatmak için dekorasyon ihalesine çıktı. Kıraathanenin dekorasyon ihalesi 218 bin 560 TL bedelle sözleşmeye dönüştü.

Nevşehir: Açık usule teklif vermediler

Nevşehir’de kurulacak millet kıraathanesi için açık usulle açılan ihale ise ‘ihaleye teklif veren istekli çıkmaması’ gerekçesiyle iptal edildi.