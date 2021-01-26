‘Militan’ tartışması: İçişleri, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Grup toplantısında konuşan CHP lideri, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek’in “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz” dediğini anımsattı.

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Kılıçdaroğlu, “İşte sana militan, dünya kadar militan var” diyerek Tekirdağ’da AKP il başkanının kapı kapı dolaşarak karne dağıttığını, karneleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdürünün verdiğini söyledi.

CHP lideri şöyle devam etti: “Al sana militan. İçişleri Bakanlığı bir yazı yazıyor bütün valiliklere, ‘Hepiniz dava açın’ diyor. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğun, ahlaksızlığın militanısınız.”

Bakanlıktan jet tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sözlerin ardından Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayarak bakanlık olarak adliyeye verilen suç duyurusu metninin valilere de gönderildiğini açıkladı.