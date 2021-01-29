‘Militan’ tartışması: İçişleri, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığı, vali ve kaymakamlara yönelik ‘militan’ ifadesini kullandığı gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

AA’nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, partisinin grup toplantısında bu ifadeyi kullanan CHP liderinin ‘kamu görevlisine karşı hakaret’ suçunu işlediği kaydedildi.

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Bakanlığın yanı sıra bazı valilerin de söz konusu ifade nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Siyasette militan tartışması, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek’in bir TV programında sarfettiği, “Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan… Alınan kararları görüyoruz” sözleriyle başlamıştı. İçişleri Bakanlığı, Şimşek hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Kılıçdaroğluise salı günkü (26 Ocak) grup toplantısında, “İşte sana militan, dünya kadar militan var” diyerek Tekirdağ’da AKP il başkanının kapı kapı dolaşarak karne dağıttığını söylemişti. İçişleri Bakanlığı, CHP liderinin hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

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Çarşamba günü de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, lideri olduğu AKP’nin grup toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun ‘militan’ diye nitelediği herkesin dava açması gerektiğini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu, dün, ‘militan’ın sözlük anlamını ifade ederek şunları söylemişti: “Bir Milli Eğitim müdürü, İhvan’ın yaptığı hareketi, logosunu arka tarafındaki panoya koyup böyle bir fotoğraf veriyorsa bu kişi devlet memuru değil. (…) Valiler, kaymakamlar siyasetle uğraşmazlar. Onlar tarafsızdır, devleti temsil eder, bir siyasi partiyi temsil etmezler. Eğer siz devlet memurlarını belli bir siyasi partinin elemanı haline getirirseniz onu militanlaştırmış olursunuz.“