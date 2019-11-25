‘Militan listesi’nden çıkanlar: 82 ülkeden 4 bin IŞİD’li, çoğu yabancı

Mersin’de polis ve MİT’in ortak düzenlediği IŞİD operasyonunda bulunan listenin içeriğine dair detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Üç gün önce düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital belgeye el konurken, IŞİD militanlarının isimlerinin bulunduğu bir listeye de ulaşıldığı bildirilmişti.

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DHA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre liste, 2015 yılı sonrasını içeriyor. Listede, aralarında ’emir’ diye anılan yöneticiler de var. Bazılarının ise Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye tarafından yakalananlar olduğu öğrenildi.

82 ülkeden binlerce isim

Listede 82 ülkeden 4 binden fazla militan bulunduğu, çoğunluğunun yabancı olduğu öğrenildi. Bazı kişilerin halen Suriye’de faaliyet gösterdiği bilgisine de ulaşıldı.

Kaynaklar, Suriye’de örgütün dağılacağını düşünen militanlardan bazılarının Türkiye’ye kaçak olarak girmeye çalıştığını ancak bunun sıkı denetimlerle engellendiğini de kaydetti.