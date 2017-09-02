‘Militan analist’ Tezcan’ın ‘devlet’e mesajı: Baba, çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse ne diyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı militanca savunmasıyla tanınan yazar ve analizmerkezi.com yayın yönetmeni Fatih Tezcan, çocuklarını kendisine göstermemekle suçladığı eski eşini ‘tehdit kokan’ bir mesajla ‘devlet’e şikayet etti.

‘Devlet daha kaç kadın cinayeti olmasını bekliyor?’

Tezcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda adalet ve aile bakanlıklarına şöyle seslendi: “Bugün yasal olarak çocuklarımla olma günümken anne 2 oğlumu 1 kızımı kaçırdı. Bilginize. Bayramlar başta olmak üzere bütün hayatları boyunca babalara bu velayet işkencesini çektiren devlet yetkilileri, çocuklarıyla beraberler mi? Devlet bu zulüm yasalarını değiştirmek için kaç kadın cinayeti daha olmasını bekliyor? Devlet hangi hakla babalara çocuk işkencesi yapıyor?”

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‘Gerizekalılar anlayamıyor’

“Sözgelimi, bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse, devlet bu konuda ne diyecektir?” diye soran Tezcan şunları yazdı: “Devlet vergi aldığı vatandaşlarına en iyi kanunları hazırlamak ve bu kanunların sonrasında oluşan durumlarla ilgilenmek zorunda değil midir? ‘Bu sözler cinayetleri meşrulaştırıyor’ diyen gerizekalılar anlayamıyorlar: Bir baba, kızı ve oğlu söz konusu olduğunda HİÇKİMSEYİ dinlemez.”

Bugün yasal olarak çocuklarımla olma günümken anne 2 oğlumu 1 kızımı kaçırdı. Bilginize. @ailebakanligi @adalet_bakanlik #Velayetİşkencesi pic.twitter.com/lLWfaDBwJo — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 2 Eylül 2017

Bayramlar başta olmak üzere bütün hayatları boyunca babalara bu velayet işkencesini çektiren devlet yetkilileri, çocuklarıyla beraberler mi? — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 2 Eylül 2017

Devlet bu zulüm yasalarını değiştirmek için kaç kadın cinayeti daha olmasını bekliyor? Devlet hangi hakla babalara çocuk işkencesi yapıyor? — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 2 Eylül 2017

Sözgelimi, bugün bayramda yasal hakkı olan bir baba yine kendisine çocuklarını göstermeyen anneyi öldürürse, devlet bu konuda ne diyecektir? — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 2 Eylül 2017

Devlet vergi aldığı vatandaşlarına en iyi kanunları hazırlamak ve bu kanunların sonrasında oluşan durumlarla ilgilenmek zorunda değil midir? — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 2 Eylül 2017