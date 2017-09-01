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Milas’taki yangında beş futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan küle döndü 

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Muğla’nın Milas ilçesi Akbük mevkiinde çıkan yangında sekiz hektarlık (yaklaşık beş futbol sahası büyüklüğünde) ormanlık alan küle döndü.

Fotoğraflar: DHA

DHA’nın haberine göre Gökova körfezinin dünyaca ünlü Akbük koyunda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına üç uçak ve altı helikopterle havadan, 20 arazöz, iki dozer, bir su tankeri, üç hizmet aracı, bir ilk müdahale aracı, 10 teknik personel ve 40 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

İki buçuk saat süren çabalar sonucunda alevler güçlükle söndürülürken, sekiz hektarlık kızılçam ormanı küle döndü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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