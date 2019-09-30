Milas’ta 25 göçmen ve iki organizatör yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, polisin durdurduğu minibüsteki Pakistan uyruklu 25 göçmen ve gruba öncülük ettiği belirlenen otomobildeki iki organizatör yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Ekipler, bir grup göçmenin yasadışı yollardan Yunan adalarına geçiş yapacağı bilgisine ulaştı.

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Bunun üzerine dün saat 22.00 sıralarında Selimiye-Milas karayolunda önlem alan ekipler, seyir halindeki bir otomobil ile minibüsü takibe aldı.

Bir süre devam eden takibin ardından her iki araç da durduruldu. Minibüsteki Pakistan uyruklu 25 göçmen ile öncülük yaptığı belirlenen otomobildeki Türk vatandaşı N.S.T ve G.M. yakalandı.

Yakalanan göçmenler polisteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürüğü’ne gönderilirken organizatör şüphelisi iki kişi de adliyeye sevk edildi.

