Milan Moda Haftası’nda ‘corona’ önlemi: Giorgio Armani seyircisiz defile yaptı

Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının dörde yükseldiği İtalya’da salgın önlemleri artırılıyor. Milan Moda Haftası kapsamında düzenlenen Giorgio Armani defilesi seyircisiz yapıldı.
Dün öğleden sonra gerçekleşen defile öncesi davetlilere “kendi iyilikleri” için gelmemeleri çağrısında bulunan marka, defileyi canlı olarak yayınladı. Modeller podyumda Giorgio Armani’nin yeni koleksiyon tasarımlarıyla yürürken salon boştu.
İtalya 165 covid-19 vakasıyla Avrupa’da en çok ‘corona’ tespit edilen ülke. Son olarak İtalya’nın haber ajansı ANSA’ya göre, Bergamo kentinde hastaneye kaldırılan 84 yaşındaki bir adam, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.