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Yaramazlara biraz batar!

Mike Tyson 23 yıl sonra yine ‘rakibinin kulağı’nı ısırdı

Boksun efsane ismi Mike Tyson, Roy Jones Jr.’la maçı öncesi kulak ısırdığı maça gönderme yaparak rakibinin şeklinde yaptırdığı pastanın kulağını keserek yedi.

İkili yarın ABD’nin Los Angeles şehrindeki Staples Center’da bir gösteri maçı yapacak.

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Maçın gelirinin bir kısmı organ kaçakçılığıyla ve meme kanseriyle mücadele eden hayır kurumlarına bağışlanacak.

Emekliğinin üzerinden 15 yıl geçen Tyson bu özel maç öncesi 1997’de rakibi Evander Holyfield’ın kulağını ısırdığı karşılaşmaya bir gönderme yaptı.

Youtube kanalından yayınladığı Şükran Günü yemeği videosunda yarın akşam ringde karşılaşacağı Roy Jones Jr.’ın büstü şeklindeki pastanın kulak kısmını yiyen Tyson, “Tadı Evander’ınkinden bile güzel” dedi.

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