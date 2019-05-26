Mikdat Karaalioğlu: Nerdeyse her okulun özerkleşeceği bir yapı…

MEB’in 2023 Eğitim Vizyonu için kavram ve bağlam karmaşasını engelleyecek bir iletişim stratejisi geliştirmesi önem taşıyor. Nerdeyse her okulun özerkleşeceği bir yapıdan söz ettiğimize göre iletişim stratejisinin sadece ulusal değil aynı zamanda yerel boyutunun olması da gerekiyor. Vizyonun temelini oluşturan temel kavram ve motivasyonlar ki bunların bir çoğu alışık olmadığımız kavram ve söylemler, hedef kitleye doğru bir şekilde anlatılması gerekiyor.
SON HABERLER
Kitapların kapaklarına kondurulan madalyalar
Bu dünyanın karmaşası içinde okur elinde bir kitapla bir köşeye çekilmek istiyor ve diyelim ki o anda hangi kitabı seçeceğini bilemiyor. Kütüphaneyi karıştırırken eline geçen kitapların bazılarının kapağında ibareler görüyor: Nobel ödüllü yazar, Man Booker Ödülü kazanmış, Pulitzer Ödüllü vs. Bir bakıma üstün hizmet madalyası almış devlet adamları gibi kapağın çeşitli noktalarına iliştirilmiş bu ibareler kitapları ya da yazarları taltif ediyor, okura belli bir dönemde belli birisinin (muhtemelen bizdeki gibi aynı isimlerden oluşmayan, her seferinde değişen) jüri mensupları tarafından seçildiğini gösteriyor.
‘Sınır’dan yükselen tuhaflığın kokusu
İran asıllı İsveçli yönetmen Ali Abbasi’nin, ‘Let The Right One In’ romanıyla tanıdığımız John Ajvide Lindqvist’in bir öyküsünden uyarladığı ‘Sınır’; fantastik, polisiye, gerilim ve body-horror türleri arasında gezinen, sıradışı bir ‘büyüme öyküsü’. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünden ödülle dönen film, altıncı hissi güçlü bir güvenlik görevlisi olan Tina’ya odaklanıyor.
Alt Kat’ta neler oluyor?
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) en alt katını hatırlayan var mı? Eskiden bir tasarım mağazasıydı şimdi ‘Alt Kat’ adında işlevsel, interaktif bir sanat mekanına dönüştü.
Aydınlanma’nın karanlıkta kalan yanları
Freud bugün yaşasaydı çevreci kesilmekle kalmayıp Avusturya ya da Alman Yeşiller Partisi’nin ateşli bir savunucusu olur muydu acaba?
Süper kahramanlara ihtiyaç olmayan bir dünya mümkün mü?
‘Avengers Endgame’ de bu konuda beklenen sonucu yakaladı. Amerika, Türkiye ve dünyada yeni yeni rekorlar kırdı ve üst sıralara oturdu. Tabii ki sinemanın görsel şölen oluşturacak tekniklerinin koskoca bir teknik ekip tarafından başarılı biçimde kullanılması, üç boyuttan gerçeklik efektlerine kadar farklı gösterim teknikleriyle perdeye taşınması, her biri bu başarıyı destekleyen farklı katmanlar. Fakat filmi izlediğimiz sinemalarda 40 yaş ortalamasını nasıl okumak gerek?