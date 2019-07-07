Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mikdat Karaalioğlu: Kadın üniversitesi fikrini almadan önce bu fikrin toplumsal gerekçelerine bakmak gerekir

Türkiye’de bir kadın üniversitesine ihtiyaç var mı? Kamuoyunda bu zamana kadar böyle bir talep duymadık. Bildiğimiz kadarıyla hiç bir siyasi parti de bu yönde bir vaatte bulunmadı. Bir kadın üniversitesinin hangi ihtiyacı karşılayacağı, Türkiye’in akademik hayatına hangi artı değeri sağlayacağı, fayda maliyet hesabının ne olabileceği konusunda herhangi bir bilimsel çalışma yok. Aslında sorun da burdan kaynaklanıyor. Normalde ciddi bir akademik ön araştırmaya ve kamuoyunda enine boyuna tartışılmaya ihtiyacı olan bir fikir, Sayın Cumhurbaşkanı’nın hoşuna gittiği için hiç bir toplumsal istişare sınavına dahil olmadan uygulanabilir bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak başkanlık sisteminin Sayın Cumhurbaşkanı’na sağladığı bu imkan kamuoyunda ’emvrivaki’ hissiyatının yayılmasına neden oluyor. Üzerinde bilimsel olarak etraflıca düşünülmesi, tartışılması gereken, siyasi olarak da toplumun bir kesimi tarafından kabul görmeyeceği açık olan bir proje, kamuoyunda daha konuşulmadan uygulamaya sokuluyor. Bir de yüzyıllardır özelde Batı’yla genelde de başka kültürlerle olan etkileşimimizde ‘yararlı şeyleri alıp, zararlı olan şeylerden uzak durma’ gibi faydacı olduğunu düşündüğümüz bir stratejimiz var ki pek de etkin bir yöntem olduğunu söyleyemeyiz. Kadın üniversiteleri fikrini almadan önce bu fikrin hangi tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomik gerekçelerle ortaya çıktığını anlamak işe yarayabilirdi.

Reklam

Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Yunanistan sandık başında: Çipras Miçotakis’e karşı

Yunanistan bugün erken genel seçim için sandık başında. kamuoyu anketleri Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu SYRIZA’ya kamuoyu desteğinin düştüğüne işaret ediyor. Çipras’ın en güçlü rakibi eski başbakan Konstantin Miçotakis’in oğlu Kiryakos Miçotakis.

Göçmen kurtardığı için cezalandırılmak istenen kaptan: Yine yaparım

Libya açıklarında kurtardığı Afrikalı göçmenleri İtalya’nın Lampedusa adasına getirmesine izin verilmemesi üzerine kendisini engelleyen asker ve polis kuvvetlerini atlatarak limana yanaşmayı başaran ‘Sea-Watch 3’ gemisinin kaptanı Carola Rackete, “Yeniden denize dönersem ve aynı durumla karşılaşırsam, tereddüt etmeden yeniden göçmenleri kurtarıp güvenli limana getiririm” dedi. İzinsiz göçmen getirdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Rackete, göçmenler hakkında söyledikleri dolayısıyla İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye dava açacağını da açıkladı.

İmamoğlu, ilk nikahını kıydı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk nikahını kıydı. Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ’un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan’ın nikahını kıyan İmamoğlu, sanat, siyaset, spor ve medya dünyasından birçok ünlü isimden oluşan davetlileri, “Çifte mazbatalı nikaha hoş geldiniz” sözleriyle selamladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...