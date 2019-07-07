Mikdat Karaalioğlu: Kadın üniversitesi fikrini almadan önce bu fikrin toplumsal gerekçelerine bakmak gerekir

Türkiye’de bir kadın üniversitesine ihtiyaç var mı? Kamuoyunda bu zamana kadar böyle bir talep duymadık. Bildiğimiz kadarıyla hiç bir siyasi parti de bu yönde bir vaatte bulunmadı. Bir kadın üniversitesinin hangi ihtiyacı karşılayacağı, Türkiye’in akademik hayatına hangi artı değeri sağlayacağı, fayda maliyet hesabının ne olabileceği konusunda herhangi bir bilimsel çalışma yok. Aslında sorun da burdan kaynaklanıyor. Normalde ciddi bir akademik ön araştırmaya ve kamuoyunda enine boyuna tartışılmaya ihtiyacı olan bir fikir, Sayın Cumhurbaşkanı’nın hoşuna gittiği için hiç bir toplumsal istişare sınavına dahil olmadan uygulanabilir bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak başkanlık sisteminin Sayın Cumhurbaşkanı’na sağladığı bu imkan kamuoyunda ’emvrivaki’ hissiyatının yayılmasına neden oluyor. Üzerinde bilimsel olarak etraflıca düşünülmesi, tartışılması gereken, siyasi olarak da toplumun bir kesimi tarafından kabul görmeyeceği açık olan bir proje, kamuoyunda daha konuşulmadan uygulamaya sokuluyor. Bir de yüzyıllardır özelde Batı’yla genelde de başka kültürlerle olan etkileşimimizde ‘yararlı şeyleri alıp, zararlı olan şeylerden uzak durma’ gibi faydacı olduğunu düşündüğümüz bir stratejimiz var ki pek de etkin bir yöntem olduğunu söyleyemeyiz. Kadın üniversiteleri fikrini almadan önce bu fikrin hangi tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomik gerekçelerle ortaya çıktığını anlamak işe yarayabilirdi.

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Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı