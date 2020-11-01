Mikdat Karaalioğlu: Bir haftaya kalmaz bu felaketi de unutur yeni gündemlere geçeriz

Her depremde ortaya çıkan sayısız uzman, ilgi canavarı sosyal medya hesapları, bu rating yarışında ne pahasına olursa olsun rakiplerinden geri kalmamaya şartlanmış klasik medya mensupları, enkazdan elde edebilecekleri medyatik fayda için, amansız bir yarışın içinde. Yıllardır alışık olduğumuz beylik klişelerle ümit, dram, acı unsurlu, daha önceki felaketlerden akıllarında kalan söylem bayağılıklarını, üzerimize boca ediyorlar. (…)

Ancak ateş İzmir’de de düştüğü yeri yakıyor. Kuvvetle muhtemeldir ki, siyasi polemik potansiyeli taşıyan unsurlar bulunmadığı müddetçe bu felaketi de bir haftaya kalmaz unutur yeni gündemlere geçeriz. Deprem gibi bir felaketten, yapısal dersler çıkarıp önlem alma kabiliyetimiz olmadığı için İzmir depremi de sansasyon hacetimizi giderdikten sonra unutulup gidecek.

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Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı