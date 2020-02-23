Mikdat Karaalioğlu: Almanya ciddi bir terör tehdidi ile karşı karşıya

Bu katliam Alman orta sınıfına, ana akım medyasına hâkim olmuş kışkırtıcı ve ötekileştirici söylemle hesaplaşmaya vesile olabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Ancak ana akım medya ve kanaat önderlerinin böylesi bir özeleştiriyi yapmaktan uzak olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bu saldırı Almanya’da herhangi aşırı sağcı bir terör örgütü ya da ırkçı bir psikopatın saldırısına maruz kalma ihtimalinin zannedilenden çok daha yüksek olduğunu da gösterdi. Sadece Almanya’daki yabancılar değil, Almanya da ciddi bir terör tehdidi ile karşı karşıya. Sorun birkaç kınama mitingi ve açıklamasıyla çözülemeyecek kadar da büyük.

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Mikdat Karaalioğlu’nun yazısı