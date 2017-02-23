‘Mihriban’ın gazabı: Fatih Portakal’ın sözleri nedeniyle Azerbaycan Fox TV’yi susturdu

FOX Tv Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, eşi Mihriban Aliyev’i, birinci yardımcısı olarak atamasını mizahi dille ele alması ülkede ‘infial’e yol açtı.

Portakal, yapılanı ‘Azerbaycan tipi başkanlık’ başlığıyla haber bültenine taşımış, “Azerbaycan’da da yarı başkanlık sistemi var, ama nasıl bir başkanlık bakın, sanki aileden aileye geçen bir başkanlık sistemi gibi” demişti.

Fatih Portakal’ın bu eleştirileri sonrası FOX TV’nin Azerbaycan’daki yayını durdurulmuş. Kime özeniyor bunlar?pic.twitter.com/YevAseuUq6 — Hayalet (@_Hayalet___) February 22, 2017

Azerbaycan basını yapılan yayının ‘garezli olduğu’ ve Türk-Azeri ilişkilerine zarar verdiği iddialarını manşetlerine taşıdı. Birçok sivil toplum kuruluşu ve bazı milletvekilleri de sosyal medya hesaplarında Fatih Portakal’ı eleştirdi.

Ülke geneline yayılan eleştiriler sonrası Azerbaycan, Fox TV’nin yayınını durdurdu.