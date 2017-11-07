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Migros da ‘ucuz et’ satışına başladı

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Migros bir hafta boyunca kıymanın kilosunu 29, kuşbaşını ise 31 TL’den satacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Gazetelere ilan veren Migros, ‘Uzman Kasap’ etiketli kendi üretimi ürünlerin vakumlu ambalajlarda sunulacağını, indirimli fiyatların 7-13 Kasım tarihleri arasında geçerli olacağını belirtti.

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Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla ‘ucuz et’ satışı BİM ve A101 marketlerinde başlanmıştı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba başlanan uygun fiyattan et satışının piyasa oturana kadar süreceğini söylemişti.

Hürriyet’in haberine göre Fakıbaba, ‘ucuz kırmızı et projesine’ farklı bir uygulamayla katılacağını ilan eden Migros’u tebrik ederek, şunları söyledi: “Bizim amacımız dar gelirli vatandaşlarımızın, alt gelir grubunun daha ucuz et yemesiydi. Migros’a yürekten teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyoruz, biz rekabet etmiyoruz. Piyasayı regüle etmeye çalışıyoruz. Piyasa tam stabil hale geldiği zaman biz görevimizi yapmış oluyoruz. Önemli olan gerçek fiyatların tüketiciye yansıması.”

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