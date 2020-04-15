Migros CEO’sunun düşen fiyatlardan çıkarımı: Meyve-sebzede kritik dönemdeyiz

Migros CEO’su Özgür Tort, salgın tedbirlerinin bir sonucu olarak gerileyen ihracatın iç pazarda fiyat düşüşlerine neden olduğunu belirtti. Tort, bunun enflasyona olumlu etkisi olmasına karşın, özellikle meyve sebzede çiftçinin üretim kararını olumsuz etkileme riski bulunduğuna dikkat çekti.

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CEO Club Online Summit’te ‘corona’ salgını sonrası gıda perakende sektöründeki gelişmeleri değerlendiren Tort, “İhracat pazarları süratle kapandı. Türkiye her dönem sebze meyve üretme kabiliyeti olan bir ülke. İhracat kapandığı dönemlerde bir anda arz fazlalığı oluşabiliyor. Bu arz fazlalığının doğru yönetilmesi çok kritik. Taze ürünler bu konuda daha kritik” dedi

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Tort şöyle devam etti: “Çünkü arz fazlalılığı kaynaklı fiyat düşüşleri ile karşı karşıya oluyoruz. Bunun çok olumsuz bir riski var. Çiftçi ürünü çok düşük bir fiyattan satma noktasına geldiği zaman o ürünü üretmeye devam etmekten imtina etmeye başlıyor. Şu anda da çok kritik olan bir dönemi yaşıyoruz. Nisan-mayıs, fidanların dikim dönemi. Nisan-mayıs döneminde dikmeme riskini yönetmemiz gerek. Bu konudaki kısa ve orta vadeli öngörülerimizi Tarım Bakanlığı ile paylaştık.”

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da geçen günlerde, düşen ihracat nedeniyle iç piyasaya arz edilen meyve sebzede fiyatların birçok üründe yüzde 30’a varan oranlarda düştüğünü, bunun da çiftçinin ekim kararını olumsuz etkileyebileceğini söylemişti.

Gıda perakendesi sektörü için bir diğer riskin ise ambalaj malzemeleri konusunda olduğuna işaret eden Tort, “Ambalaj malzemelerinde dışa bağımlıyız. Gümrüklerde sıkıntı yaşamamamız için bakanlıkla gerekli mesajları paylaştık… Kısa vadede sorun görünmese de orta vadede hammadde tedariğinin çözüme ihtiyacı var” diye konuştu.