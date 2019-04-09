Migrene karşı ‘yüzme kampanyası’

Britanya’da, her gün denizde yüzerek migren ataklarını azaltmayı hedefleyen biyolog Beth Francis’in çabası sosyal medyada geniş yankı buldu.

Fotoğraf: Twitter

BBC’deki habere göre Galler’deki Anglesey’de yaşayan Francis’e, yüzme maratonunun 100’üncü günü olan bugün erkek arkadaşı Andrew Clark’ın yanı sıra onlarca kişi ona destek verdi.

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Yüzmeye başladığından beri ayda 25 olan migren ataklarının sayısının 15’e indiğini söyleyen 27 yaşındaki Francis şunları söyledi: “Dokuz yaşından beri migren hastasıyım. Denizin açık havada egzersiz için motivasyon kaynağı olduğuna dair bir araştırma sonucu okumuştum. Bana denize girmek mi, açık hava mı yoksa egzersiz mi iyi geldi bilmiyorum ama doktora gitmeye ve ilaç almaya devam etsem de kendimi daha iyi hissettiğim kesin. Sadece ataklar azalmadı, ağrıların şiddeti de azaldı.”

Erkek arkadaşıyla birlikte yüzmeye başladığından beri sosyal medyada ‘Deniz Vitamini’nin 100 günü’ başlığı altında paylaşım yaptıklarını anımsatan Francis, “Aldığımız tepkiler inanılmaz. Destek her geçen gün büyüdü. Bu nedenle 100’üncü günü kutlamak istedik” diye konuştu.

Francis’in bu girişimi sonrasında bir üniversitenin yüzmek yerine soğuk duş almanın migren hastalarına iyi gelip gelmediğini araştıracağı belirtildi. Britanya Migren Vakfı’nın sözcüsü ise “Beth’in ağrılarla mücadele etmenin bir yolunu bulduğuna sevindik” dedi.

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