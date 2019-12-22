Mıgırdiç Margosyan: Otuz iki kısım tekmili birden izledik, izliyoruz

Demokratik hukuk devletimizin ali menfaatlerini her kaydı şart altında sadece koruyup kollamakla yetinmeyip, ayrıca bu konuda çalışıp çabalayacaklarına dair yemin billah eden hepsi de birbirinden değerli mebuslarımızın, bütçe meselesinde gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Mecliste sürüp giden tartışmaların hangi boyutlara ulaştığını yine ekranlardan otuz iki kısım tekmili birden izledik, izliyoruz çok şükür…

İktidar cenahındaki vekillerimizin yanı sıra, keza onların gölgesinde şu sıralar postlarını serip, bir bakıma aynı yolun “tıktıkçı”lığını üstlenip, bunun bir nevi “payanda”sı olmayı “milli görev” belleyen vekillerimiz de, yere göğe sığdıramadıkları bu bütçeye övgüler dizerken, diğer taraftan aksini savunanlar arasında kopan fırtınanın şiddetine bakılırsa; görünen o ki, milletçe içine balık istifi doluştuğumuz bu “gemi”nin, hangi dalgalar sonucunda hangi limanlara doğru savrulacağı meçhul…

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Mıgırdiç Margosyan’ın yazısı