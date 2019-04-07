Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mıgırdiç Margosyan: Demokrasi oyunumuza topal ördek benzetmesiyle don biçiyoruz

Henüz yolun başlangıcında, yani sandıklardan çıkan oyların mizanı yapılıp, sonuçları tümüyle kesinleşmediği halde, bu nahoş gidişattan kendince “nem kapan” Kaptanıderyamız, deyim yerindeyse ortada yumurta, civciv hatta folluk bile yokken, durduk yere “topal ördek” benzetmesiyle kimi adresleri peşinen “teselli” ederken, aynı zamanda da sanki önümüzdeki günlerde izleyeceği yol haritasının koordinatlarını belki de farkında olmadan mı verdi, bittabii ki bilemiyoruz…

Geride bıraktığımız bu yerel seçimler vesilesiyle ortalıkta birbirinin peşi sıra sayıp döktüğümüz demokrasi, hak, hukuk, adalet falan feşmekan kavramlarıyla yatıp kalkarken, iş dönüp dolaşıp icraata gelince foyamız ne hikmetse çabuk ortaya çıkıyor…

Reklam

Hesapça yere göğe sığdıramadığımız anlı şanlı demokrasi oyunumuza “topal ördek” yakıştırmasıyla yerine göre basma, patiska, pazen don biçiyoruz Kirvem!

Mıgırdiç Margosyan

SON HABERLER

Rutkay Aziz: Kadınlara ve gençlere yaslanmayan bir hareket başarılı olamaz

Usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas şimdilerde George Orwell’in ünlü romanı ‘1984’ü sahneye taşıyor ve romanın iki ana karakteri Winston ve O’Brian’a hayat veriyorlar. Taner Barlas ve Rutkay Aziz’le 50 yılı deviren sanat hayatlarına, yeni oyunlarına ve gündelik yaşamın gerçeklerine dair sohbet ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...