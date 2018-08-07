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Yaramazlara biraz batar!

Miğferle dövülerek öldürülen askerin davası: Adli tıptan sanık aleyhine rapor

 

Bursa’da 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç’ı başına miğferle vurarak öldürmekle suçlanan astsubay başçavuş Osman Hancı’nın yargılandığı davada, sanık aleyhine adli tıp raporu mahkemeye sunuldu.

Gökhan Kılıç

Gemlik’teki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda başçavuş Osman Hancı, nöbette telefonla konuştuğu gerekçesiyle 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç’ı 7 Ekim 2017’de miğferle başına vurarak ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

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Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün Hancı’nın tutuklu olarak yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya askerin annesi Ayşe, babası Halit, kardeşi Emrah ve eşi Berna Kılıç ile sanığın yakınları ve avukatları katıldı.

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Adli tıptan rapor

Duruşmada, mahkemeye Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu’ndan gelen rapor da açıklandı.

Raporda, Kılıç’ın kafatasının sol tarafındaki kırık nedeniyle beyin kanaması geçirip yaşamını yitirdiği belirtilerek bu kırığa kompozit başlığın (miğfer) neden olabileceğine oybirliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Sanık avukatı kabul etmedi

Hancı’nın avukatı Reşit Azmi Bilgin, raporu kabul etmeyerek, kurulun böyle bir rapor hazırlama yetkisi olmadığını iddia etti. Avukat, raporun fizik ihtisas kurulundan alınması gerektiğini belirterek sanığın tahliyesini istedi.

‘İfadelerinde çelişki var’

Asker ailesinin avukatı Mustafa Göktürk Karaca ise rapora bir diyeceklerinin olmadığını söyledi. Karaca, sanığın ilk ifadesinde kompozit başlıkla Gökhan’ın başına vurduğunu, sonra alınan ifadesinde ise kompozit başlıkla kafasına dokunduğunu söylediğini aktardı.

Avukat, sanığın daha sonra bir kez daha ifade değiştirdiğini belirterek Kılıç’ın nöbet sırasında arkadaşıyla şakalaşırken kafasına nar atıldığını ve uyuşturucu sebebiyle ölmüş olabileceğini söyleyerek çelişkili ifadeler verdiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ekim ayına erteledi.

Koridorda tartışma

Bu arada, duruşma sonrası adliye koridorunda sanık yakınları ile Gökhan Kılıç’ın ailesi arasında yaşanan sözlü tartışmayı polis büyümeden önledi.

Yaşananları görüntülemek isteyen, avukat Mustafa Göktürk’ün yanında staj yaptığı belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Bu kişi daha sonra serbest bırakıldı.

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