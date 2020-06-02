Midyat’ta, yurt dışına kaçırılmak istenen 5 milyon lira değerinde 79 tarihi eser ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 milyon TL değerinde 79 tarihi eser ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, eserlerin yurt dışına çıkaracağı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, kaçaklık yapan kişinin kimliğini tespit etti ve adresine operasyon düzenledi.

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Tarihte kullanılan ilk para örnekleri arasında yer alan, Lidya dönemine ait elektron sikke, nadir bulunan Osmanlıca el yazması kitap, 33 altın gümüş ve bronz sikke, 10 altın, gümüş ve bronz yüzük, 23 altın, gümüş ve bronz küpe, dört metal mühür, iki kolye ucunun aralarında olduğu eserlere el konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı.