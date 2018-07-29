Midilli’ye giderken alabora oldular: Üçü bebek altı Türkiyeli hayatını kaybetti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan Türkiye vatandaşlarını taşıyan tekne alabora olması sonucu üçü bebek altı kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Gülen Cemaati mensubu olduğu iddia edildi.

DHA’nın haberine göre Midilli Adası’na gitmeye çalışırken alabora olan teknede hayatını kaybedenlerin Y.B.A, B.Y., N.Y. isimli üç çocuk, S.A. ve S.A. adlı iki kadın ve Cemaat mensubu olduğu gerekçesiyle aranan G.Y. olduğu belirtildi. Alabora olan teknede bulunan İ.A., B.Ç., G.Y., H.A., E.A., Ö.F.Ö., M.R.A., E.A. ve R.Ç.’ninse sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Kayıp olan bir kişiyi kurtarmak içinse çalışmalar devam ediyor.

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Haberde, sağ kurtulan İ.A. adlı şahsın, Fethullah Gülen’in yeğeninin kocası olduğu, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı çıkarıldığı öne sürüldü.

Olayda kızını kaybeden ve kendisi sağ kurtarılan B.Ç.’nin de Edremit’te kuyumculuk yaptığı, Cemaat’in mütevelli grubunda yer aldığı ve yine Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında arama kararı olduğu belirtildi.

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Eşi G.Y. ile çocukları B.Y. ve N.Y. boğulan G.Y.’nin de Cemaat’e ait kurumlarda çalıştığı iddia edildi.

H.A.’nın ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen iken KHK ile ihraç edildiği, ByLock kullanıcısı olduğu ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca arandığı ifade edildi. H.A’nın da boğulan S.A.’nın eşi olduğu bildirildi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yasadışı yollardan Midilli Adası ‘na geçmeye çalışan grubun bulunduğu botun alabora olması sonucu üçü bebek altı kişinin hayatını kaybettiğini, dokuz kişinin kurtarıldığını, bir kişininse kaybolduğunu söyledi.

Görgülüarslan, bottaki grubun Gülen Cemaati mensubu olduklarının değerlendirildiğini sözlerine ekledi.