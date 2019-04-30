Midillilere içki içiren üniversite öğrencisine 773 lira para cezası

Antalya’nın Kemer ilçesinde bir macera parkındaki midilli atlarına içki içirirken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan üniversite öğrencisine 773 lira para cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Bir grup üniversite öğrencisi, hafta sonu Kuzdere Mahallesi’ndeki macera parkına gitti. Burada öğrencilerden alkollü olduğu öne sürülen bazıları, parkta bulunan midilli cinsi atların bulunduğu bölüme geldi. İçlerinden biri elindeki şişeden atlara içki içirdi.

Reklam

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine hayvanseverler harekete geçti. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Alev Ersan da görüntülerle ilgili Kemer emniyetine gidip şikayetçi oldu. Polis de bölgenin bağlı bulunduğu jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri dört öğrenciyi konakladıkları otelde gözaltına aldı. Atlara içki içirdiği belirlenen O.C. hakkında ‘hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak’ suçundan 773 lira cezai işlem uyguladı. Diğer üç öğrenci hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadı.



