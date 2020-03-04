Midilli’den Atina’ya gitmek isteyenleri Yunan polisi engelledi

Türkiye’den sınırdan geçerek Yunanistan’ın Midilli Adası’na ulaşabilen sığınmacılar, buradan başkent Atina’ya gitmek istiyor. Ancak Yunan polisi izin vermiyor.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye, Suriye ordusunun İdlib’deki saldırısının ardından, Yunanistan sınırında sığınmacıları engellemeyi bırakmıştı. Son bir haftadır, kara ve deniz yoluyla sınırdan binlerce sığınmacı Yunanistan’a geçmişti. Çok sayıda sığınmacı ise sınırda Yunanistan tarafından engellenmişti.

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Sığınmacıların kimi sınırda yakalanıp Türkiye’ye gönderilirken, kimi de ülkeye girebiliyor. Botlarla Midilli’nin sahillerine ulaşabilenler, polis tarafından otobüslerle Moria Kampı’na götürülüyor. Kamptaki sığınmacı sayısı 25 bini geçerken, adaya ulaşanların bazıları ev kiralıyor. Böylece sayının 35 bini aştığı tahmin ediliyor.

Kampta kalan binlerce kişi, dün feribota binerek Atina’ya gitmek istedi. Ancak polis müdahale etti. Benzer sahneler bugün de yaşandı. Yunanistan polisi, akşam saatlerinde feribotların olduğu bölgeye gitmek isteyenleri engelleyerek geri çevirdi.

Gazetecilere polis sorgusu

Öte yandan DHA ve TRT ekibinin bulunduğu otomobil, adaya gidenlerin ilk ayak bastığı Skala Sikamineas bölgesine giderken bir köyde 100 kişilik bir grup tarafından durduruldu. Bu kişiler, gazetecilere hangi ülke vatandaşı olduklarını sorarak pasaportlarını ellerinden aldı. Kalabalık, otomobilin camlarını vurup gazetecilere tepki gösterdi. Olay yerine giden polis, pasaportları gazetecilere iade ederek bölgeden çıkmalarını sağladı. Götürüldükleri emniyette sorgulanan ve ifadeleri alınan gazeteciler, yaklaşık dört saat süren işlemlerin ardından serbest bırakıldı.