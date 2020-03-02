Midilli’deki gönüllü: Sığınmacı botunu batırmak istediler, aktivistler kurtardı

Kısa Dalga Podcast’ten Hale Gönültaş, Midilli’de Moria Adası’nda yaşayan ve Moria Mülteci Kampı’nda gönüllü çalışan Nagehan Uskan’la trajedinin Yunanistan ayağını konuştu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Ankara, Suriye’nin İdlib kentindeki saldırılarda 34 askerin şehit olmasının ardından uluslararası arenaya karşı sığınmacı kartını açtı.

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Sınır kapılarının açılmasının ardından deniz yoluyla Yunan adalarına ulaşmak isteyenler polis şiddetinin yanı sıra ada halkının da saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Motoru parçaladı

Uskan’ın ‘Devlet Şiddetinde Mültecilik’ başlıklı podcastte anlattığına göre Midilli’ye ulaşmaya çalışan 60 sığınmacının bulunduğu bota, içinde ada sakinlerinin bulunduğu bir tekne yaklaştı. Bir Yunan vatandaşı, teknede bulunanların da yardımıyla sığınmacı botunun motorunu parçaladı. O sırada mülteciler ciddi tehlike atlattı. Sığınmacıları taşıyan bot açık denizde mahsur kaldı.

Yunan aktivistler kurtardı

Olayı kıyıdan gözlemleyen ve botta bulunanların yardımına gitmeye çalışan Yunan aktivistler ise engellendi ve Yunan güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Yaklaşık bir saat açık denizde mahsur kalan sığınmacılar bir grup Yunan aktivist tarafından kurtarıldı.

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Türk gemisi de yardım etmedi

Teknede bulunanlar, adaya ulaştıklarında Yunanların botlarına saldırısı sırasında yakınlarında bir Türk gemisinin de olduğunu ve onların da yardım etmediğini iddia etti.

Çan sesi eşliğinde eyleme giden köylüler

Uskan, Türkiye’nin mültecilere kapıların açılacağını açıkladığı 28 Şubat gecesinde denizin fırtınalı olduğunu ve fırtınanın dinmesiyle dün sabah saatlerinden itibaren dördü tekne, altısı botla olmak üzere yaklaşık 400 sığınmacının Midilli’ye ulaştığını söyledi. Uskan, sığınmacıların kıyıya yakın bir bölgede bekletildiğini aktarırken, “Midilli Kilisesi’nin çanları alarm halinde çaldı. Moria Köyü yerlileri de köylerinde daha fazla mülteci istemedikleri için Moria Sığınmacı Kampı’na doğru yürüdü” dedi.

Yolun Moria yerlilerince kapatıldığını anlatan Uskan “Karaya ulaşan bazı göçmenleri Moria’ya aktaran otobüslerin önü kesildi. Moria köyü yerlileri sığınmacıları köye sokmamakta kararlı görünüyor” dedi.

Sığınmacıların karaya çıkmasına izin vermiyorlar

Uskan yine dün akşam itibariyle Termi Köyü sahiline ulaşmaya çalışan bottaki sığınmacıların köy halkı tarafından denizden çıkmalarına izin verilmediğini söyledi.

Uskan, Termi halkının mültecilere yönelik tepkisini şöyle anlattı: “Bottaki göçmenlerin tepkileri nedeniyle yerliler denizde tutuluyor. Köy halkının tepkisiyle denizde kalan mültecileri görüntülemek isteyen iki gazeteci darp edildi.”

‘Devlet Şiddetinde Mültecilik’ podcastini dinlemeye Spreaker’dan devam edebilirsiniz.