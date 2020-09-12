Midilli’de yeni kamp istemeyen sığınmacılardan protesto: Polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti

Midilli’de bulunan Yunanistan’ın en büyük sığınmacı kampı Moria’nın geçen haftaki yangınlarda tamamen yanmasının ardından, adada yeni kamp yapılmasını istemeyen sığınmacılar protesto düzenledi.
AFP’nin Midilli’de bulunan muhabiri, bazı sığınmacıların polise taş fırlatması üzerine, Yunanistan polisinin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini belirtti.
Dün de sığınmacılar Moria yakınında kurulan polis barikatına yürümüş ve ellerinde “özgürlük” yazılı pankartlarla, bölgede yeni kamp kurulması planlarını protesto etmişti.
Bugün sabah saatlerinde, geçici kampın yakınlarında yangın çıktığı ancak söndürülebildiği belirtildi.