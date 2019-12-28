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Yaramazlara biraz batar!

Midesine 775 gram eroin ‘gizlemiş’

Adana’da havaalanında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenip gözaltına aldığı İranlı S.R.’nin (58) tomografi ve endoskopisi çekildi. S.R’nin midesinde 49 paket halinde 775 gram eroin ve uyuşturucu hap olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraflar: DHA

Hastaneye yatırılan S.R., midesindeki uyuşturucuları dört günde doğal yollardan çıkarttıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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S.R’nin midesinden çıkan 775 gram eroin, dokuz adet captagon hap ve bir gram metamfetamin imha edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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