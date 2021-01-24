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Yaramazlara biraz batar!

‘Midelerinde’ uyuşturucu taşıyan üç kişi yakalandı

Kocaeli’de ‘midelerinde’ uyuşturucu taşıdığı belirlenen üç kişi yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre polis ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda durdurulan yolcu otobüsündeki İran uyruklu üç kişiden şüphelendi.

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Şüphelilerden birinin ceketinde 25 fişek metamfetamin bulundu. Zanlıların uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendiren ekipler, onları hastaneye götürdü.

Röntgenlerinde midelerinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi. Zanlıların vücudundan tıbbi müdahaleyle uyuşturucu çıkarılarak 103 fişek halinde 871 gram metamfetamin ele geçirildi.

Üç kişi gözaltına alındı.

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