Microsoft’un CEO’su 42,9 milyon dolar ikramiye aldı

Bill Gates’in kurucusu olduğu Amerikan teknoloji devi Microsoft’un CEO’su Satya Narayana Nadella’ya bu yıl maaşına ek olarak 42,9 milyon dolar (yaklaşık 253 milyon lira) prim ödendiği açıklandı. Prim şirketin hisse senedi performansına endeksli olarak veriliyor.

Fotoğraf: Reuters

Yıllık maaşı 2,3 milyon dolar (13.5 milyon lira) olan Hindistanlı Nadella, geçen yıl 25,8 milyon dolar (152 milyon lira) prim almıştı. 2014 yılında ise Nadella’nın aldığı prim 84 milyon dolar (495 milyon lira) olmuştu.

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Microsoft hisseleri, şirketin kâr payı ödemelerini artırması ve 40 milyar dolarlık (235 milyar lira) kendi hissesini alma kararından sonra eylül ayında tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmıştı.