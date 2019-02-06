Microsoft’tan aktivistlere yanıt: Yüz tanıma programını devletlere satmamak ‘zalimce’ olur

Microsoft, yüz tanıma programlarının devletlere satılmasını eleştiren aktivistlere “İnsani etkisi açısından bu teknolojiyi devletlere satmamak zalimce olur” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: Reuters

Aralarında Amerika Sivil Özgürlükler Birliği, Özgürlük ve Basın Vakfı gibi 85 farklı aktivist grup ortak bir mektupla yüz tanımlama yazılımlarının gizli izleme faliyetlerine yol açacabileceğini dile getirmiş, Microsoft, Amazon ve Google’ı bu yazılımları kamu sektörüne satmamaya çağırmıştı.

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Business Insider’ın haberine göre Microsoft Başkanı Brad Smith aktivistlerin mektubuna ilişkin açıklamasında bu fikri şiddetle reddederek şunları söyledi: “Şirketlerin tüm bu lisanları herhangi bir devlet kurumuna herhangi bir amaçla kullanılması için satmaması gerektiği argümanını anlamıyorum. Hükümetlerin bu yazılımları kullanmasını tamamen yasaklamak çok aşırı bir düşünce ve insani etkisi düşünüldüğünde çok zalimce olur. Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü, nadir bir genetik hastalık olan DiGeorge sendromunun teşhisini geliştirmek için yüz tanıma yazılımı kullanıyor. Şimdi biz bir hükümetin bu hastaların ne tedaviye ihtiyacı olacağına yönelik çabalarına destek olmayı neden sonlandıralım? Hindistan’da Yeni Delhi’de yüz tanıma programı sayesinde polis güçleri 5 bin kayıp çocuğa ulaşabildi.”

Hindistan’da ise bazı yerel haber kaynakları yüz tanıma programıyla çocuklara ulaşıldığı gerçeğini yalanladı. Yerel kaynaklar yüz tanıma programının kayıp çocuk vakalarında hiçbir fayda sağlamadığını savundu.