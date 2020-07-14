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Yaramazlara biraz batar!

Miçotakis’ten Ayasofya yorumu: Bu dar görüşlü uygulamaya yanıt vereceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını ‘gereksiz ve dar görüşlü bir uygulama’ olarak değerlendirdi.

Fotoğraf: AA

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya’nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını 10 Temmuz’da oybirliğiyle iptal etmiş, böylece Ayasofya ibadete açılmıştı.

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Ayasofya’ya ilişkin bu karar Ortodoks inancındaki Yunanlardan tepki topladı.

‘Batıyla ilişkisi kötüleşiyor’

Miçotakis açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye geriye doğru attığı bu adımla batı dünyası ve batılı değerlerle olan bağını kötüleştirmeyi seçiyor. Türkiye’nin bu gereksiz ve dar görüşlü adımına Yunanistan mümkün olan tüm kanallardan yanıt verecek.”

Yunanistan başbakanı geçen haftaki açıklamasında da kararın ‘Türkiye’nin AB’yle ilişkilerini etkileyeceğini‘ söyleyerek, değişikliği ‘en yoğun şekilde kınadığını’ belirtmişti.

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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni de kararı ‘medeni dünyaya karşı provokasyon’ olarak tanımlamıştı.

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