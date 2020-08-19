Miçotakis’in ulusal güvenlik danışmanı ‘Oruç Reis açıklaması’ sonrası istifa etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, ‘Oruç Reis’in Yunan kıta sahanlığında araştırmalar yaptığı ve bölgeyi işaretlediği’ yönündeki açıklamalarının tartışma yaratması sonucu istifa etti.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Diakopulos’un dün basında yer alan bir demecinde, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerde bulunan Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle ilgili sözleri hükümette rahatsızlık yaratmıştı. Danışman bunun üzerinde açıklamasında “Sözlerinin yanlış anlaşıldığını, Oruç Reis’in araştırma yapmayı denediğini ancak faaliyetlerini yarıda kestiğini” savunmuştu.

Reklam

Diakopulos, istifasına ilişkin yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hiç böyle bir niyetim olmadığı halde dün yaptığım açıklama karışıklığa neden oldu, Başbakan’a ve hükümete sorun yarattı. Sorumluluğu üstlenerek istifa ediyorum.”

Yunan devlet ajansı ANA, Diakopulos’un istifasının Miçotakis tarafından kabul edildiğini bildirdi.