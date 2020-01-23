Miçotakis: Türkiye, Libya anlaşmasından vazgeçmezse AB çözüm üretmeyecek

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye ve Libya’nın, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasından vazgeçmediği sürece ‘Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’daki çatışmaya ilişkin politik bir çözüm konusunda anlaşmaya varmayacağını’ söyledi.

Miçotakis, Davos’taki açıklaması sırasında. Fotoğraf: Reuters

Türkiye ile Libya’nın uluslararası toplumca tanınmış hükümeti arasında güvenlik ve askeri işbirliği alanlarını kapsayan ‘Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ 27 Kasım 2019’da imzalanmıştı. Libya’nın Atina büyükelçisini sınırdışı etme kararı alan Atina, bu anlaşmaya ‘hukuksuz olduğu’ gerekçesiyle tepki gösteriyor.

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Reuters’in haberine göre Miçotakis, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda katıldığı bir panelde, “Mutabakat muhtırasından vazgeçilmediği sürece Libya’da AB’nin anlaşmaya varacacağı politik bir çözüm olmayacağını net bir şekilde belirttim” ifadelerini kullandı.

Miçotakis, “Bu anlaşmanın Türkiye’nin Sarrac hükümetine askeri destek sağlaması karşılığında imzalandığını hepimiz biliyoruz ve üstelik bu anlaşma Libya Parlamentosu tarafından tanınmış değil” dedi.