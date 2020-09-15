Miçotakis: Provokasyonları sona erdirmesi halinde Ankara ile görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz’deki gerilimin değerlendirileceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde, Türkiye’nin ‘bölgedeki provokasyonları sona erdirmesi halinde’ Atina’nın Ankara ile deniz yetki alanları hakkında derhal istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesi sonrasında konuşan Miçotakis, Akdeniz’in tüm Avrupa’nın güvenliği için önemli olduğunu belirtti. Ülkesinin bu bağlamda diyaloğa açık olduğunu söyledi.

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Miçotakis, ‘tüm Akdeniz için hassas bir dönemde’ olduklarının altını çizerek Türkiye ile yaşadıkları krizde ‘sadece Yunanistan’ın değil, AB’nin jeopolitik ve stratejik çıkarlarının da tehdit altında olduğunu’ öne sürdü.

Yunan başbakan geçen hafta da gemilerini Doğu Akdeniz’deki tartışmalı bölgelerden çekmemesi halinde AB’nin Türkiye’ye ‘anlamlı‘ yaptırımlar uygulamasını istemişti.