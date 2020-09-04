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Yaramazlara biraz batar!

Miçotakis: Müzakere için Türkiye ‘provokasyon’u bırakmalı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini ‘provokasyon’ olarak nitelendirip diyalog için bu eylemlerin sonlandırılaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: MSB

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün Türkiye ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de silahlı güçleri arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için görüşme yürütmek üzere anlaştığını açıklamıştı.

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Bugün düzenlenen görüşmelerde herhangi bir mutabakata varılamadı.

‘Tehdidi bırakın’

Miçotakis, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz, uluslararası hukuka dayanarak Doğu Akdeniz’de, Ege Denizi’nde deniz sınırlarının belirlenmesi konusunu görüşebilir ve görüşmek istiyor. Konuşmaların başlaması için tehdidi bırakın.”

“Provokasyonlar sonlandığında, görüşmeler başlayacak” diyen Yunanistan başbakanı, Atina’nın durumunu özetlediği bir mektubu Yunanistan dışişleri bakanının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ileteceğini de söyledi.

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