Miçotakis, hükümetini kurdu

Bu sabah eski Başbakan Aleksis Çipras’tan başbakanlık koltuğunu devralan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis’in, yeni hükümeti için seçtiği bakanların isimleri, Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas tarafından saat 18.00’de açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Yunanistan’ın yeni hükümet kabinesinde Dışişleri Bakanlığı’na Nikos Dendias, Maliye Bakanlığı’na Hristos Staikouras, Savunma Bakanlığı’na da Nikos Panagiotopoulos getirildi.

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Yarın saat 12.00’de yeni hükümette yer alan bakanlar, yemin edecek ve eski bakanlardan koltuklarını devralacak. Çarşamba günü ilk bakanlar kurulu toplantısı yapılacak ve Yunanistan Meclisi 17 Temmuz’da resmi olarak çalışmalarına başlayacak.

Başbakan Miçotakis meclisin yaz tatiline girmeyeceğini, çünkü kaybedilecek zamanın olmadığını söyledi.

Yunanistan’da pazar günü yapılan erken genel seçimlerde oyların yüzde 39,8’ini alan Yeni Demokrasi Partisi (ND), 300 sandalyeli parlamentoda 158 milletvekili çıkararak tek başına iktidara gelmişti.