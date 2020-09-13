Miçotakis: Gerginlikler giderilirse görüşmeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginliğin giderilmesi halinde görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Fotoğraf: Savunma Bakanlığı

AA’nın haberine göre Miçotakis, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya’ya dönmesini ‘olumlu bir ilk adım’ olarak niteleyerek bu adımın devamının gelmesi halinde Yunanistan’ın Türkiye ile istikşafi formattaki yeni görüşmelere hazır olduğunu söyledi.

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Miçotakis, istikşafi görüşmelerin başlamasının genel iklime bağlı olduğunu savunarak, “Geçmişte de olumlu adımlar gördük ancak devamında olumsuz adımlar izlendi” dedi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili sorular üzerine, “Gerginliğin giderilmesi halinde Erdoğan ile görüşmeye hazırım” ifadesini kullandı.

‘Silahlanmıyoruz’

Yunanistan’ın silahlanma programına ilişkin soruları da yanıtlayan Miçotakis, Fransız Rafale tipi savaş uçaklarının ilk siparişinin 2021 yılının ortalarında ulaşacağını, diğerlerinin ise 2022 başlarında tamamlanacağını aktardı.

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Yunanistan başbakanı, ‘Atina’nın silahlanma yarışına girmeyeceğini’ belirterek şöyle devam etti: “Ege adalarının silahlandırılmasının söz konusu olmadığını, bunun istikşafi görüşmelerde ele alınmadı ve alınmayacak.”